الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمود حميدة يشيد بـ آداء هبة عبد الغني ورامى الطمباري قدما مستوى تمثيليا عاليا في “أداجيو”

محمود حميدة: هبة عبد الغني ورامى الطمباري قدما مستوى تمثيليا عاليا في "أداجيو"
محمود حميدة: هبة عبد الغني ورامى الطمباري قدما مستوى تمثيليا عاليا في “أداجيو”
أوركيد سامي

عبر الفنان محمود حميدة  ب إشادة عقب حضوره الليلة الـ34 من العرض على خشبة مسرح الغد، معربا عن إعجابه الكبير بالحالة الفنية والإنسانية التي قدمها فريق العمل، وسط تفاعل جماهيري واسع وإشادات متواصلة بالعرض. وأكد الفنان القدير محمود حميدة أن العرض استطاع أن يخلق حالة وجد، وإنسانية خاصة لدى الجمهور، مشيرا إلى أن العمل يحمل قدرا كبيرا من الصدق والإحساس في جميع تفاصيله، وهو ما انعكس بوضوح على تفاعل الحضور طوال أحداث العرض. 

وقال حميدة خلال حديثه عقب انتهاء العرض: “منحتونا حالة من الوجد عظيمة جدا جدا”، معبرا عن تقديره للحالة الفنية التي نجح أبطال وصناع العمل في تقديمها فوق خشبة المسرح، مؤكدا أن “أداجيو.. اللحن الأخير” يعد من العروض التي تمتلك روحا خاصة وتصل إلى الجمهور بصدق شديد. كما أشاد محمود حميدة بالأداء التمثيلي لأبطال العرض، وعلى رأسهم الفنانة الفنانة هبة عبد الغني، والفنان رامي الطمباري، مؤكدا أنهما قدما أداء شديد الصدق والاحترافية، واستطاعا أن يقدما حالة تمثيلية مؤثرة جذبت الجمهور منذ اللحظة الأولى.

 وقال حميدة: “رامي الطمباري وهبة عبد الغني قدموا مستوى من اللعب في الرواية عالي جدا جدا”، موضحا أن قوة الأداء والإحساس الصادق كانا من أبرز عناصر نجاح العرض، خاصة مع قدرة الأبطال على إدخال الجمهور في الحالة الدرامية منذ بداية الأحداث وحتى نهايتها. وأضاف: “الممثل لما يدخلك في الحالة من أول العرض ولا تستطيع أن تفلت منه هذا أمر ليس سهل أبدا”، مشيدا بحالة الانسجام الواضحة بين أبطال العرض وقدرتهم على الحفاظ على الإيقاع الدرامي والمشاعري طوال مدة العرض. وأشاد محمود حميدة بالمخرج السعيد منسي، مثنيا على رؤيته الفنية في إعداد العمل عن الرواية الأصلية، مؤكدا أن المعالجة المسرحية التي قدمها منسي جاءت بصورة مميزة وحديثة حافظت على روح النص وقدمت في الوقت نفسه رؤية معاصرة قريبة من الجمهور. 

وأضاف: “أشكر أستاذ سعيد منسي على الإعداد الذى صنعه فى الرواية.. حاجة عظيمة جدا”، مشيرا إلى أن العرض نجح في تقديم حالة بصرية وإنسانية متكاملة، من خلال توظيف عناصر المسرح المختلفة بشكل متناغم يخدم الفكرة والمشاعر التي يحملها النص. واختتم محمود حميدة حديثه بتوجيه الشكر إلى جميع صناع العمل، قائلا: “بشكركم وباشكر كل الفريق”، معبرا عن تقديره للجهد الكبير الذي بذله فريق “أداجيو.. اللحن الأخير” في تقديم عرض مسرحي متكامل يحمل قيمة فنية وإنسانية واضحة. ويواصل “أداجيو.. اللحن الأخير” تحقيق نجاح جماهيري ونقدي ملحوظ، باعتباره واحدا من أبرز العروض المسرحية التي استطاعت جذب الجمهور خلال الفترة الأخيرة، من خلال تقديم معالجة معاصرة للنصوص الأدبية برؤية مسرحية حديثة. وفي سياق متصل، أعلنت إدارة مسرح الغد عن استمرار تقديم العرض أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام الثامنة مساءً، وسط إقبال جماهيري متزايد.

 ويشارك في بطولة العرض كل من رامي الطمباري، هبة عبد الغني، بسمة شوقي، جورج أشرف، جنا عطوة، محمد دياب، أحمد هشام، وأمنية محسن، مع تصميم الاستعراضات لمحمد البحيري، والديكور لأحمد الألفي، والأزياء لنورهان سمير، والإضاءة لأبو بكر الشريف، والأشعار لحامد السحرتي، والموسيقى والألحان لرفيق جمال. “أداجيو.. اللحن الأخير” من إعداد وإخراج السعيد منسي، ويقدم رؤية مسرحية معاصرة مستوحاة من أعمال الكاتب إبراهيم عبد المجيد، في تجربة تسعى إلى المزج بين الأدب والمسرح في إطار إنساني وبصري مختلف.

زيت الفرامل
