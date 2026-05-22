الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف للشاب المتهم باقتحام مدرسة المحلة الرسمية

قضت محكمة المحلة بمحافظة الغربية بحبس الشاب المتهم باقتحام أبواب مدرسة المحلة الرسمية التابعة لإدارة غرب التعليمية وترويع العاملين بها بحيازة سلاح أبيض، حضوريا 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه.

حكم قضائي

وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية أعطى توجيهاته العاجلة إلي ممدوح عباس مدير إدارة غرب المحلة التعليمية بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة اقتحام ابواب مدرسة المحلة الرسمية للغات .

تعليم الغربية يتحرك

كما وجه وكيل التعليم بالانتقال الي المدرسة للاطمئنان علي العاملين بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تلبية لشكاوي أولياء أمور الطلاب والطالبات بالمدرسة حفاظا علي أرواح وحياة أبنائهم خلال الفترة القادمة.

تحرك أمني

وكان ضباط مباحث قسم ثالث المحلة تمكنوا من ضبط شاب بتهمة اقتحام أبواب مدرسة المحلة الرسمية للغات مشهرا سلاحا أبيض "مطواة" والتعدي علي العاملين بها ما تسبب في إصابة 3 مدرسين بكدمات وسحجات إثر خلافات ومشاهدات كلامية وصلت لحد التشابك بالأيدي بين أبنائه وآخرين من زملائه بذات المدرسة .

رواية شهود عيان



وكشف شهود عيان من أولياء الأمور انهم فوجئوا حال خروج أبنائهم بمرحلة التعليم الابتدائي من أبواب المدرسة بشروع الشاب المتهم باقتحام أبواب المدرسة وارهاب وترويع العاملين بها فضلا عن التهويش بواسطة "مطواة" لكل من تصدى له سعيا في تأمين أرواح وحياة الطلاب والطالبات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اقتحام المدرسة المذكورة من جهه ولي أمر المدعو "م.ا"37 سنة والتعدي علي العاملين بها بنطاق دائرة القسم.

ونظرا لخطورة الواقعة كونها اعتداء صارخا علي النفس البشرية أوصي اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي لضبط المتهم مرتكب الواقعة عقب هروبه من المدرسة.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات الأمنية وباعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن العقيد مصطفى عيسى وكيل فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة والرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم مرتكب الواقعة وبحوزته السلاح المستخدم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز المتهم علي ذمة التحريات .