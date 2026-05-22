الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ملف ليبيا على طاولة التنسيق الثلاثي.. مصر تؤكد: لا حل إلا بالاستقرار ووحدة الدولة

رحمة سمير

أكد الكاتب الصحفي جميل عفيفي أن التحركات المصرية الأخيرة تجاه الأزمة الليبية تعكس استمرار الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى دفع مسار التسوية السياسية، من خلال تنسيق مشترك مع تونس والجزائر ضمن آلية دول الجوار.

لقاءات رئاسية لتعزيز التنسيق الإقليمي

وقال عفيفي، خلال مداخلة ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى المصرية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزيري خارجية الجزائر وتونس يأتي في إطار دعم التحرك الثلاثي لتثبيت الاستقرار داخل ليبيا.

موقف مصري ثابت: لا تصعيد ولا تدخل خارجي

وأوضح أن السياسة المصرية تقوم على ثوابت واضحة، أبرزها:

  • رفض التصعيد العسكري داخل ليبيا
  • دعم الحل السياسي الشامل
  • عدم التدخل في شؤون الدول
  • الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية

وأشار إلى أن هذا النهج مستمر منذ سنوات بهدف إنهاء حالة الانقسام ومنع أي تصعيد جديد.

أولوية الحل السياسي داخل ليبيا

وأضاف أن الحل الحقيقي للأزمة الليبية يبدأ من الداخل، عبر توافق القوى الليبية على:

  • إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية
  • توحيد المؤسسات السياسية
  • إنهاء حالة الانقسام المسلح

وأكد أن استمرار الانقسام يفتح الباب أمام الفوضى والتدخلات الخارجية.

ليبيا والأمن القومي المصري

وشدد عفيفي على أن استقرار ليبيا يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، نظرًا لطول الحدود المشتركة، وأن أي اضطراب هناك ينعكس على أمن المنطقة بالكامل.

هدف مشترك بين دول الجوار

واختتم بأن التنسيق بين مصر وتونس والجزائر يستهدف بشكل أساسي دعم استقرار ليبيا والحفاظ على وحدتها، باعتبارها دولة محورية في أمن شمال إفريقيا.

