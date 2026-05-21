خبير سياسي : مصر والجزائر تتحركان بقوة لمنع انفجار الأوضاع في ليبيا

أكد الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، أن اللقاءات المصرية الجزائرية الأخيرة عكست توافقًا كاملًا بين البلدين بشأن ضرورة دعم الحل السياسي في ليبيا، من خلال آلية دول الجوار الثلاثية، بما يضمن تسوية الأزمة بقيادة وملكية ليبية خالصة، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.

وأوضح العزبي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المباحثات التي جمعت وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي ونظيره الجزائري أحمد عطاف، أولت الملف الليبي اهتمامًا كبيرًا، في ظل حالة القلق المتزايدة من احتمالات عودة الفوضى أو اندلاع مواجهات مسلحة جديدة داخل الأراضي الليبية.

وأشار إلى أن القاهرة والجزائر شددتا خلال المناقشات على عدد من الثوابت المهمة، أبرزها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية، ورفض التدخلات الأجنبية، ودعم المسار السياسي بين الأطراف الليبية، إلى جانب ضرورة منع عودة الميليشيات وانتشار السلاح، والعمل على توحيد مؤسسات الدولة تمهيدًا لإجراء الانتخابات.

وأضاف خبير العلاقات الدولية أن استقرار ليبيا يمثل قضية أمن قومي بالنسبة لمصر والجزائر، نظرًا لما قد يترتب على أي تدهور أمني من مخاطر تتعلق بالإرهاب وتهريب السلاح والهجرة غير الشرعية، وهو ما يفسر حجم التحرك الدبلوماسي المكثف من جانب القاهرة والجزائر لاحتواء الأزمة.

وأكد العزبي أن مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان صاحب دور أساسي في جهود وقف التصعيد بقطاع غزة، كما تبذل القاهرة جهودًا دبلوماسية هادئة لخفض التوترات بين عدد من القوى الدولية والإقليمية.

ولفت إلى أن التحركات المصرية لا تقتصر على الملف الليبي فقط، بل تمتد إلى ملفات أخرى شديدة الحساسية، من بينها السودان، حيث تتمسك القاهرة بدعم مؤسسات الدولة الوطنية والجيوش النظامية، ورفض أي محاولات لتفكيك الدول أو تمكين الميليشيات المسلحة.

واختتم الدكتور محمد العزبي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تتحرك وفق رؤية استراتيجية تستهدف حماية الأمن القومي العربي، ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من الصراعات والفوضى، عبر تبني الحلول السياسية والحوار والدبلوماسية كمسار رئيسي لتسوية الأزمات.



