هدف قاتل.. كيف تسبب ناصر ماهر في حزن الملايين من جماهير الأهلي؟

حقق بيراميدز فوزا مهما علي سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب إستاد الدفاع الجوي في ختام المجموعة الأولى ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح “بيراميدز” التهديف في الدقيقة 23، بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى متقنة من أحمد عاطف لاعب بيراميدز نحو منطقة الجزاء قابلها محمود عبد الحفيظ زلاكة بتسديدة قوية بالرأس سكنت الشباك.

وأدرك “سموحة” هدف التعادل في الدقيقة 45+2، بعد كرة عرضية من عبده يحيى لاعب سموحة من الجهة اليمنى نحو منطقة الجزاء شتتها دفاع بيراميدز بطريقة خاطئة وصلت الكرة الى هشام عادل الذي مر وسدد الكرة سكنت الشباك.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 68، عن طريق ناصر ماهر من علامة الجزاء.

الأهلي إلي الكونفدرالية

تسبب ناصر ماهر نجم نادي بيراميدز في حزن الملايين من عشاق جماهير النادي الأهلي عقب تسجيله هدف الفوز أمام سموحة من ركلة جزاء.

هدف ناصر ماهر في شباك نادي سموحة تسبب في الإطاحة بالنادي الأهلي من التأهل إلي دوري أبطال إفريقيا وغيابه بعد 12 عاما شارك خلالها المارد الأحمر بشكل متتالي في البطولة القارية وحصد خلالها عديد الألقاب.

فوز بيراميدز أمام سموحة حرم النادي الأهلي من التواجد في دوري أبطال إفريقيا النسخة القادمة والتأهل إلي كأس الكونفدرالية بإعتباره صاحب المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

فيما احتل بيراميدز المركز الثاني رسميا برصيد 54 نقطة والزمالك في صدارة ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة عقب الفوز علي سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد أحرزه الفلسطيني عدي الدباغ.