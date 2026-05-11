ناصر ماهر يعتذر لحسام وإبراهيم حسن ويؤكد: جاهز لتمثيل منتخب مصر

أعرب ناصر ماهر نجم بيراميدز عن اعتذاره للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، مؤكدًا أن أي سوء فهم سابق لم يكن مقصودًا.

وقال ناصر ماهر، خلال تصريحات عبر قناة النهار، إنه يعتذر للكابتن حسام والكابتن إبراهيم عن أي أمور تم تفسيرها بشكل خاطئ، موضحًا أن كل ما بدر منه كان بدافع رغبته وطموحه في تمثيل منتخب مصر.

وأضاف اللاعب: “أتمنى أكون موجود في منتخب مصر، فهذا شرف لأي لاعب، وأنا جاهز بنسبة 100% في أي وقت يتم استدعائي فيه”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على احترامه الكامل للجهاز الفني، ورغبته في فتح صفحة جديدة مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.