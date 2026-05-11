الأهلي الأفضل.. ضياء السيد: الدوري لم يُحسم بعد والمنافسة مازالت مستمرة

أكد ضياء السيد أن المنافسة في بطولة الدوري ما زالت مفتوحة حتى الجولات الأخيرة، مشيرًا إلى أن كل الاحتمالات واردة في صراع اللقب بين الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وقال ضياء السيد خلال تصريحات تلفزيونية، إن فريق الأهلي يقدم مستويات مميزة في آخر جولتين، موضحًا: “الأهلي هو أفضل فريق حاليًا، سجل 6 أهداف وخرج بكلين شيت، والأداء ممتاز”.

وأضاف أن المنافسة في الجولة الأخيرة من الدوري ستظل مشتعلة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، مؤكدًا أن حسم البطولة لم يتم بعد وأن “كل شيء وارد في كرة القدم حتى اللحظات الأخيرة”.