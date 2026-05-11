شوبير يحسم الجدل حول عودة محمد عبد المنعم للقلعة الحمراء

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل مهمة تتعلق بملف انتقالات بعض لاعبي الأهلي، مؤكدًا أن ما يُتداول مؤخرًا لا يستند إلى خطوات رسمية حتى الآن.

وأوضح شوبير فى تصريحات تلفزيونية، أن الحديث عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي ما زال في إطار الرغبة فقط، حيث يعاني اللاعب من عدم المشاركة بشكل منتظم مع نادي نيس الفرنسي بعد إصابته، مشيرًا إلى أن الأهلي لديه رغبة في استعادته، بينما اللاعب يفضل الاستمرار في أوروبا، دون وجود مفاوضات رسمية بين الطرفين حتى الآن.

وفيما يخص مصطفى محمد، شدد شوبير على أن مصدرًا مسؤولًا داخل الأهلي نفى تمامًا وجود أي تفكير في التعاقد معه، مؤكدًا أن النادي لا يضع أي لاعب سبق له اللعب في الزمالك ضمن حساباته في الوقت الحالي، ولا توجد أي مفاوضات بهذا الشأن.

وتطرق أيضًا إلى وضع محمد عبد الله، لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا، موضحًا أنه يمر ببعض الظروف من إصابات وإيقافات، لكنه لاعب مميز، وفي حال وصول عرض أوروبي مناسب، فإن النادي لن يمانع رحيله وفقًا للعروض الرسمية.

أما بشأن إمام عاشور، فقد أكد شوبير أن ما تردد عن رغبته في الرحيل غير دقيق، موضحًا أن عقد اللاعب يتبقى فيه عامان، ولا يمكنه المغادرة إلا بعرض رسمي يوافق عليه النادي. كما أشار إلى أن اللاعب أبدى استعداده لتجديد عقده والاستمرار مع الفريق، ولا توجد أزمة بينه وبين الإدارة.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي منفتح على بيع أي لاعب في حال وصول عرض مناسب يليق بقيمته، ولكن عبر الطرق الرسمية فقط، محذرًا من أن ترويج أخبار غير دقيقة في هذا التوقيت قد يسبب حالة من البلبلة داخل الوسط الرياضي.