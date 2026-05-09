فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن احتمالية عودة محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر والمحترف في صفوف نيس الفرنسي، إلى الأهلي على سبيل الإعارة عقب كأس العالم المقبلة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: "محمد عبد المنعم مدافع المنتخب القومي ولاعب نيس في احتمال كبير إنه يرجع الأهلي إعارة سنة بعد كأس العالم القادمة، والكلام ده نشرته الصحافة الرياضية الفرنسية".

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في ملف محمد عبد المنعم، سواء بحسم عودته إلى الأهلي أو التراجع عن الصفقة والبحث عن مدافع بديل، خاصة مع معاناة الفريق دفاعيًا خلال الموسم الحالي على الصعيدين المحلي والأفريقي.