محمد عبد المنعم يقترب من العودة لـ لأهلي قادما من نيس



كشفت بعض التقارير الصحفية أن النادي الأهلي يدرس امكانيه عودة محمد عبد المنعم نجم نيس لتدعيم الفريق للموسم المقبل

وأكدت منصة Transfermovements العالمية أن عقد اللاعب مع نادي نيس يمتد حتى صيف 2028

عبدالمنعم يعود للأهلي

واكدت التقارير أن نيس يتمسك باللاعب محمد عبد المنعم نجم نيس خاصة وان الأهلي يرغب في ضمه بشكل نهائي وليس علي سبيل الاعارة

وأكدت التقارير أن المفاوضات مازالت مستمرة بين جميع الأطراف

واختتم التقرير ان هناك حالة من التفاؤل بإتمام صفقة محمد عبد المنعم نجم نيس فور فتح باب القيد الصيفي رسميًا خلال شهر يونيو.