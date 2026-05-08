محمد عبد المنعم يقترب من العودة لـ لأهلي قادما من نيس

كشفت بعض التقارير الصحفية أن النادي الأهلي يدرس امكانيه عودة محمد عبد المنعم نجم نيس لتدعيم الفريق للموسم المقبل
وأكدت منصة Transfermovements العالمية أن عقد اللاعب مع نادي نيس يمتد حتى صيف 2028
عبدالمنعم يعود للأهلي
واكدت التقارير أن نيس يتمسك باللاعب محمد عبد المنعم نجم نيس خاصة وان الأهلي يرغب في ضمه بشكل نهائي وليس علي سبيل الاعارة
وأكدت التقارير أن المفاوضات مازالت مستمرة بين جميع الأطراف
واختتم التقرير ان هناك حالة من التفاؤل بإتمام صفقة محمد عبد المنعم نجم نيس فور فتح باب القيد الصيفي رسميًا خلال شهر يونيو.