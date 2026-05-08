برنامج المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة استعدادا لكأس العالم

ينطلق معسكر منتخب مصر الوطني يوم 21 مايو الحالي بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر استعدادا لخوض مباراة روسيا الودية يوم 28 من الشهر ذاته.

خطة إعداد المنتخب

وينتظم منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن في معسكر مغلق بمركز المنتخبات قبل الانتقال للعاصمة الجديدة، لاستئناف المعسكر قبل خوض ودية روسيا باستاد مصر بالعاصمة الجديدة يوم 28 مايو.

واستقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على استدعاء 28 لاعبا لمعسكر المنتخب الأخير استعدادا للمشاركة ضمن منافسات مونديال 2026.

ومن المقرر انضمام الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش جناح مانشستر سيتي إلى معسكر منتخب مصر الأول يوم 25 مايو الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الموعد الرسمي لإعلان قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، حيث تقرر الكشف عن القوائم النهائية يوم 2 يونيو المقبل، قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة تاريخية لـ48 منتخبًا لأول مرة.