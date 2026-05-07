تكريم مصري لـ محمد المانع رئيس الاتحادين العربي والآسيوي لرفع الأثقال

حرص الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية، على تكريم محمد المانع رئيس الاتحادين العربي والآسيوي لرفع الأثقال ونائب رئيس الاتحاد الدولي والنائب الاول للجنة الاولمبية القطرية وإهدائه درع التميز .



تفاصيل التكريم

تواجد أثناء التكريم محمد حسن جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية.

ويأتي التكريم تقديرًا لدوره الكبير في تطوير اللعبة في الاتحادين العربي والآسيوي لرفع الأثقال.



من جانبها تواصل بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال تألقها في بطولة العالم للشباب المقامة حاليًا بمدينة الإسماعيلية، بعدما نجح مصطفى محمود بكري، لاعب نادي الكهرباء بالقاهرة، في حصد ميدالية برونزية جديدة ضمن منافسات وزن 88 كجم.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب المصري إلى 8 ميداليات متنوعة، بواقع 3 ذهبيات حققها البطل عبد الرحمن حسين في إنجاز مميز يعكس قوته وسيطرته على منافسات وزنه.



كما شهدت البطولة بروز النجم الواعد علي عبد الراضي، الذي أحرز ميدالية برونزية ونجح في تحطيم 3 أرقام قياسية عالمية لفئة تحت 17 عامًا، في واحدة من أبرز لقطات البطولة.



وأضاف الرباع السيد علي عطية ميداليتين برونزيتين، فيما حصدت البطلة بسمة رمضان ميدالية برونزية، ليواصل المنتخب المصري عروضه القوية وحصد الميداليات في البطولة التي تستضيفها مصر بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم.