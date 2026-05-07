اليوم.. أولى مباريات نهائي دوري السوبر للسيدات بين الأهلي وسبورتنج

تنطلق اليوم الخميس، سلسلة مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر للسيدات لكرة السلة موسم 2025-2026، بين الأهلي وسبورتنج.

ويقام الدور النهائي بنظام Best of 5، حيث يحصل على اللقب الفريق الفائز في 3 مواجهات.

ومن المقرّر أن تقام المباراة الأولى اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر.

وفيما يلي مواعيد باقي مباريات السلسلة:

المباراة الثانية.. يوم السبت الموافق 9 مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر.

المباراة الثالثة.. يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

المباراة الرابعة.. «في حال اللجوء لها».. يوم الخميس الموافق 14 مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

المباراة الخامسة.. «في حال اللجوء لها».. يوم السبت الموافق 16 مايو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر.

وتُذاع مباريات دوري السوبر لسيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب