حلمى تحقق بالصبر.. أحمد شوبير: بكيت من الفرح يوم اختياري للأهلي.. وهذا سر نجاحي

روى الكابتن أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، تفاصيل رحلته الإنسانية والرياضية منذ طفولته في محافظة الغربية، مؤكداً أن الحلم الذي بدأه وهو في سن العاشرة تحقق بالإصرار والدعاء والعمل الجاد، رغم الظروف الصعبة التي عاشها.

وقال شوبير إنه نشأ في أسرة أزهرية بسيطة بمدينة طنطا، وسط بيت متواضع لا تتجاوز مساحته 80 متراً، لأسرة تضم 6 أبناء، وكان والده مدرساً يعيش على راتب بسيط، إلا أن الأسرة كانت تعيش في حالة من الستر رغم ضيق الحال، مشيراً إلى مواقف إنسانية مؤثرة من والدته التي باعت جزءاً من ذهبها لمساعدة الأسرة.

وأضاف أنه منذ طفولته كان يحمل حلماً واحداً فقط، وهو الانضمام إلى النادي الأهلي، لدرجة أنه كان يكتب في كراسته: “أحمد عبدالعزيز شوبير حارس مرمى النادي الأهلي”، رغم سخرية بعض من حوله من هذا الحلم.

وأوضح أنه كان يذهب يومياً إلى المسجد القريب من منزله ويدعو الله أن يحقق حلمه، وكان يتحدث إلى السماء ليلاً طالباً التوفيق، مؤكداً أنه لم يكن أمامه سوى الاعتماد على الله لتحقيق ما يتمناه.

وتابع أنه حاول الالتحاق باختبارات نادي الترسانة، لكنه فشل بسبب وصوله متأخراً، وهو ما تسبب له في صدمة كبيرة وبكاء شديد، قبل أن يعود إلى طنطا وهو يشعر بانكسار شديد، لكن أحد أصدقائه آنذاك دعمه قائلاً إن “الله سيعوضه”.

وأشار شوبير إلى أن أول من آمن بموهبته كان مدرس التربية الرياضية في المرحلة الإعدادية، والذي كان يشجعه دائماً على الاستمرار في الحلم، ويعامله باعتباره حارساً للنادي الأهلي بالفعل، ما منحه دفعة قوية للاستمرار.

وكشف أنه بعد فترة، جاءت له الفرصة للذهاب إلى اختبارات النادي الأهلي عن طريق أحد زملائه، حيث سافر لأول مرة إلى القاهرة وهو متمسك بالدعاء والأمل، موضحاً أنه خلال الاختبارات قدم أداءً استثنائياً أمام نحو 25 حارس مرمى، ليتم اختياره من قبل مدرب الأهلي للانضمام فوراً.

وقال إنه خرج من النادي في حالة من الذهول والسعادة، غير مصدق أنه أصبح لاعباً في الأهلي، وظل يحتضن المارة من فرط فرحته، ثم عاد إلى طنطا وهو يبكي فرحاً ويؤكد أنه حقق حلم حياته.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن الفضل كله يعود إلى الله، قائلاً إنه كلما تذكر رحلته بكى من شدة الامتنان، معتبراً أن هذه التجربة من أعظم لحظات حياته، خاصة عندما بدأ التدريب بجوار كبار نجوم النادي مثل كابتن إكرامي.

وجاءت هذه التصريحات خلال ظهوره في برنامج “كلم ربنا” مع الإعلامي أحمد الخطيب على إذاعة راديو 9090، حيث استعرض رحلة كفاحه من طفل بسيط في طنطا إلى أحد أبرز حراس مرمى النادي الأهلي.