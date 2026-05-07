شوبير عن حسام حسن : يشعر بالحزن وخيبة الأمل بسبب الدوري

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أصابه الحزن وخيبة الأمل بسبب موعد انتهاء بطولة الدوري المصري

وقال "شوبير" في تصريحات اذاعية أن كابتن حسام حسن كان يرغب في انتهاء الدوري يوم 15 حتي يبدا المعسكر يوم 16 ليكون امامه الوقت الكافي لاعداد المنتخب

وأضاف “بس هنعمل إيه يا كابتن حسام، الزمالك وصل نهائي الكونفدرالية ولازم نسانده”

وتابع أن الزمالك سيخوض مباراتي النهائي يوم 9 ويوم 16

وواصل “ولو رابطة الأندية شريرة كانت صممت تلعب ماتش الدوري في النص، فده شيء محترم”

واختتم “أنا سألت: طب لو كان في يوم زيادة؟ قالوا: كنا هنوافق برضو على طلب الزمال”