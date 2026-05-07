قائد بقلب مشجع.. صدي البلد يكرم مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة.. صور

نظم موقع صدى البلد ندوة تكريم للدكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة تمحورت حول الأزمات التي يمر بها النادي في الوقت الراهن وسباق الكشف عن هوية بطل الدوري الممتاز.

وتحدث الدكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة عن رؤيته حول نظام دوري المحترفين ورؤيته في تطوير المنظومة الرياضية.

ولفت الدكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة إلي أنه عاشق للنادي العريق ويسعي للسير علي درب والده محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق.

كما تطرق الدكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة إلي كواليس اسوأ موسم مر عبر تاريخ النادي وأزمة تغيير 6 مدربين.

وتناول الدكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة خلال حديثه إلي أزمات الكرة المصرية وقطاعات الناشئين وروشتة علاج أيضا من أجل النهوض بالكرة المصرية.

وسلط الدكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة الضوء علي حظوظ منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن في بطولة كأس العالم 2026.

ورفض الدكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة فكرة تقليل عدد اللاعبين الأجانب في الدوريات المحلية.

وطرح الدكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة رؤيته حول فكرة دمج الأندية الشعبية مع نظيرتها الشركات من أجل الخروج من الكبوة والعثرات المادية وخلو خزينتها.