شوبير يعلق على مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة

أكد الإعلامى أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق أن مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة ستكون صعبه للغايه خاصة وان طريقه لعب الاتحاد جماعيه ويمتلك عدة لاعبين مميزين بين صفوفه.

وأضاف شوبير في تصريحات اذاعيه أنه تابع جميع مباريات اتحاد العاصمة أمام أولمبيك أسفى بالاضافه لملخص مباراته بنهائى كأس الجزائر أمام شباب بلوزداد

وتابع شوبير أن حارس مرمى الفريق لديه 7 مباريات شباك نظيفة من أصل 10 مباريات خاضها مع الفريق

وتابع انه يمتلك المهاجم السنغالى تيندينج والإيفوارى درمان كاماجاتى، وأحمد الخالدى مشددا ان الفريق يلعب بطريقه جماعية