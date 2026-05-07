مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 7-5-2026 عدد من المباريات الهامه ابرزها مباراة أستون فيلا ونوتينجهام فورست في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
أستون فيلا X نوتينجهام فورست – 10 مساء – beIN Sports HD 1
فرايبورج X سبورتينج براجا – 10 مساء - beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
كريستال بالاس X شاختار دونيتسك – 10 مساء - beIN Sports HD 4
ستراسبورج X رايو فاليكانو – 10 مساء - beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الشباب X النصر – 9 مساء – قناة Thmanyah
مواعيد مباريات الدوري المصري
طلائع الجيش X غزل المحلة – 5 مساء
حرس الحدود X زد – 8 مساء
البنك الأهلي X الإسماعيلي – 8 مساء