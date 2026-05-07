بالأرقام.. خالد طلعت يفجر مفاجأة بشأن التحكيم الأجنبي والأهلي

علق الناقد الرياضي خالد طلعت على ملف التحكيم في مباريات الأهلي، مؤكدًا بالأرقام أن التحكيم الأجنبي لم يكن في مصلحة الفريق كما يعتقد البعض.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: "مفاجأة مدوية بالأرقام.. التحكيم الأجنبي ليس في مصلحة الأهلي.. 4 مباريات بتحكيم أجنبي احتسب على الأهلي 3 ركلات جزاء، و21 مباراة بتحكيم مصري احتسب عليه ركلة جزاء وحيدة".

يستعد الأهلي لخوض مباراته الأخيرة في مرحلة التتويج ببطولة الدوري، بعدما حقق فوزًا مهمًا على إنبي بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة.



وفاز فريق الأهلي على نظيره إنبي، 3/0 في المباراة التي جمعت الفريقين، الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج باللقب للدوري المصري، التي تقام على استاد القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المصري يوم الجمعة 15 مايو، في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مجموعة التتويج، لكن قد يتم تأجيل الجولة برمتها حتى يوم 20 مايو لارتباط الزمالك بنهائي الكونفدرالية في نفس التوقيت.

وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.