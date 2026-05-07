خالد الغندور يفجّر مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وسيراميكا الحاسمة

علّق الإعلامي خالد الغندور على طلب نادي الزمالك الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباراته الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري، والتي قد تحسم لقب البطولة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على “فيسبوك”: “حتى الآن مش أكيد هيكون هناك حكم أجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا”.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة، يوم السبت المقبل، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية في الجزائر، قبل مباراة الإياب بالقاهرة، من أجل الاقتراب من حصد لقب البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو الجاري، في الجولة الختامية من بطولة الدوري المصري الممتاز.