تفاصيل غضب توروب من جهازه المعاون بالأهلي

أكد الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي رفضه الشديد لما تردد عن إدارة بعض مساعديه للمباريات ووضع التشكيل، وقال توروب أن هذا الامر غير صحيح علي الإطلاق فنحن نعمل كفريق عمل واحد ولكن في النهاية أنا من اضع التشكيل وخطة المباريات .

وأضاف:" عادل مصطفي ترتيب رقم 3 في الجهاز الفني للفريق وجاء بناء علي رغبة من إدارة النادي في وضع عنصر مصري يكتسب الخبرات واتشاور مع جهازي بالكامل في بعض الأمور التي تخص المباريات، لدي ازمة ايضا في صفقات يناير خاصة مركز قلب الهجوم حيث لم يتم ضم اللاعبين الذي طلبتهم ".

وقال توروب أن فريقه قدم مباراة رائعة امام انبي وأستحق الفوز بعد ان استحوذ علي كل كل الأمور ، وأضاف:"نجحنا في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف ومواصلة العروض القوية للفريق وتحقيق الانتصارات"

كما أعرب المدير الفني عن سعادته بالأداء الذي يقدمه أشرف بن شرقي مع الفريق، مؤكدًا أنه سبق أن تحدث معه وأكد ثقته الكاملة في قدراته، ووجه توروب الشكر لجماهير الأهلي على دعمهم للفريق، لافتًا إلى أن الفترة الماضية كانت غير مرضية للجميع، وأنه يقدم اعتذاره لهم عن تلك الفترة التي لم تتحقق فيها النتائج المرجوة.

وشهدت الساعات الماضية بسبب ما تردد عن أن عادل مصطفي المدرب المساعد هو من أدار مواجهة الزمالك للدرجة أن ييس توروب لم يشركه في اي شئ يخص مواجهة انبي وطلب منه عدم القيام من علي دكة البدلاء خلال المباراة ، ولم تكن تلك الأزمة هي الوحيدة ولكن بدأ ييس توروب غاضبا ايضا من وليد صلاح الدين مدير الكرة بحجة عدم السيطرة علي غرفة ملابس الفريق لدرجة استعانته بمحمد الشناوي قائد الفريق في بعض الأمور مع وجود سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة.