الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فرص الأهلي والزمالك وبيراميدز في التتويج بلقب الدوري المُشتعل

عبدالحكيم أبو علم

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اقامة الجولة الأخيرة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الدوري يوم 20 مايو الجاري نظرًا لإرتباط فريق الزمالك بخوض نهائي بطولة الكونفدرالية ، ويلتقي في الجولة الأخيرة الأهلي مع المصري، الزمالك مع سيراميكا كليوباترا ، بيراميدز وسموحه.


واشتعلت المنافسة على اللقب بعدما تقلص الفارق بين الزمالك وبيراميدز والأهلي إلى 3 نقاط فقط، حيث نجح الفريق الأحمر في تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة علي حساب انبي بثلاثة أهداف بينما خطف الزمالك فوز صعب علي سموحه بهدف نظيف فيما تعادل بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا 1-1.

ترتيب الدوري قبل الجولة الأخيرة
الزمالك — 53 نقطة

بيراميدز — 51 نقطة

الأهلي — 50 نقطة  


ماذا يحتاج الزمالك للتتويج
الزمالك هو الفريق الوحيد الذي يملك مصيره بيده، ويحتاج إلى:
الفوز في الجولة الأخيرة = التتويج رسميًا دون النظر لنتائج المنافسين.
التعادل قد يكفي، بشرط عدم فوز الأهلي.
الخسارة قد تمنحه اللقب إذا تعثر الأهلي وبيراميدز.


كيف يتوج بيراميدز؟
بيراميدز يحتاج إلى:
الفوز في مباراته الأخيرة، مع تعثر الزمالك بالتعادل أو الخسارة.
في حال تساويه بالنقاط مع الأهلي، يتفوق بيراميدز بالمواجهات المباشرة.


كيف يتوج الأهلي؟
الأهلي يحتاج إلى سيناريو أكثر تعقيدًا:
الفوز في الجولة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 53 نقطة.
انتظار خسارة الزمالك حتى يتساوى معه في النقاط.
الأهلي يتفوق على الزمالك بالمواجهات المباشرة، وبالتالي يتوج إذا تساويا عند 53 نقطة.


ماذا يحدث في حالات التساوي؟
الأهلي يتفوق على الزمالك بالمواجهات المباشرة.
بيراميدز يتفوق على الأهلي.
الزمالك يتفوق على بيراميدز.


السيناريو الأقرب 
الأفضلية ما تزال لصالح الزمالك لأنه المتصدر ويملك فرصة الحسم بنفسه، لكن أي تعثر قد يشعل الجولة الأخيرة بصورة تاريخية، خاصة مع الضغط الجماهيري الكبير على الثلاثي المتنافس. 
 

