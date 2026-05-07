رياضة

افتتاح تاريخي للمقر الجديد للاتحاد الدولي لكرة اليد في سويسرا بحضور كبار رموز الرياضة العالمية

ياسمين تيسير

في مشهد تاريخي استثنائي يجسد المكانة العالمية المتنامية لكرة اليد، افتتح الاتحاد الدولي لكرة اليد مقره الجديد في سويسرا، خلال احتفالية عالمية كبرى شهدت حضور نخبة من أبرز القيادات الرياضية الدولية، يتقدمهم الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الذي حرص علي تلبية دعوة كبير كرة اليد في العالم د.  حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، إلى جانب مصطفى براف رئيس اللجان الأولمبية الأفريقية.

تفاصيل مراسم الافتتاح 

 

وشهدت مراسم الافتتاح لحظة تاريخية مميزة مع قيام توماس باخ والدكتور حسن مصطفى ومصطفى براف بقص شريط الافتتاح الرسمي للمقر الجديد، وسط حضور عالمي ضخم ضم كبار نجوم الرياضة الدولية، ورؤساء الاتحادات القارية والدولية، وعددًا من الشخصيات المؤثرة في صناعة القرار الرياضي على مستوى العالم.

ومن الجانب المصري، حضر الحدث الكبير الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والأستاذ محمد يحيى رئيس الشركة المتحدة للرياضة، والكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والدكتور عمرو العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، في حضور يعكس قيمة ومكانة الدولة المصرية داخل المنظومة الرياضية الدولية، والدور الكبير الذي تلعبه مصر في دعم وتطوير كرة اليد عالميًا.

وسيطرت حالة كبيرة من الفخر والسعادة على أجواء الحدث التاريخي، الذي جاء ليؤكد حجم التطور الهائل الذي تشهده كرة اليد العالمية، والدور القيادي البارز الذي يقوم به الاتحاد الدولي بقيادة الدكتور حسن مصطفى، صاحب البصمة التاريخية في تطوير اللعبة ونقلها إلى آفاق غير مسبوقة من النجاح والانتشار والتنظيم الاحترافي.

ويمثل افتتاح المقر الجديد محطة مفصلية في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة اليد، لما يحمله من أبعاد تنظيمية وإدارية واستراتيجية مهمة، تعكس رؤية مستقبلية طموحة لتطوير اللعبة وتعزيز حضورها عالميًا، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده كرة اليد خلال السنوات الأخيرة على كافة المستويات.

ويضاف هذا الإنجاز الجديد إلى سلسلة النجاحات التاريخية للدكتور حسن مصطفى، أحد أبرز وأهم الشخصيات الرياضية في العالم، والذي واصل على مدار سنوات طويلة قيادة الاتحاد الدولي لكرة اليد نحو إنجازات استثنائية، ساهمت في إحداث طفرة غير مسبوقة في تاريخ اللعبة، وترسيخ مكانتها كإحدى الرياضات الكبرى على مستوى العالم.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المهمة بين مسؤولي الاتحاد المصري لكرة اليد بقيادة الكابتن خالد فتحي  وقيادات الاتحاد الدولي برئاسة دكتور حسن مصطفي ، للتباحث حول عدد من الملفات الاستراتيجية الخاصة بمستقبل اللعبة، وفي مقدمتها الاتفاق على تنظيم واستضافة بطولات دولية كبرى بالقاهرة خلال المرحلة المقبلة، استمرارًا للثقة الدولية الكبيرة في القدرات التنظيمية المصرية.

كما تشهد المناسبة عقد لقاءات موسعة مع رؤساء ومسؤولي عدد من الاتحادات المشاركة، لبحث سبل التعاون المشترك وتوقيع بروتوكولات تعاون وشراكات مستقبلية، بما يعزز من حضور الاتحاد المصري لكرة اليد على الساحة الدولية، ويدعم مكانة مصر كواحدة من أهم الدول الرائدة عالميًا في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

