أول صورة لـ محمد شحاتة عقب وفاة والده

توفي منذ قليل والد محمد شحاتة نجم الزمالك، بينما يستعد نجله لخوض مران الفريق استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية.

بيان الزمالك

ونعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، والد محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، والذي توفي اليوم الخميس.

وتقدم مجلس إدارة النادي وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية ، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.