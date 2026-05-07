ايران تواجه جامبيا وديا استعدادا لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الجامبي أن المنتخب سيواجه إيران وديا في مايو الجاري استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

بيان الاتحاد الجامبي

ونشر الاتحاد في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “يسرّ الاتحاد الجامبي لكرة القدم أن يعلن أن المنتخب الوطني الأول، سيخوض مباراة ودية دولية ضد إيران في 29 مايو 2026، في أنطاليا بتركيا”

وأضاف البيان: “كما يسرّ الاتحاد الجامبي لكرة القدم أن يعلن أنه في مراحل متقدمة من المفاوضات لخوض مباراتين وديتين دوليتين إضافيتين مع سيراليون وغينيا بيساو. ومن المقرر إقامة هاتين المباراتين في جامبيا خلال شهر يونيو، ما يمثل عودة المنتخب الجامبي المرتقبة إلى ملعب الاستقلال بعد غياب طويل”