الزمالك يحدد موعد التدريبات استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة بالكونفدرالية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي باستاد نيلسون مانديلا في الجزائر، استعدادًا للقاء اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد ستاد 5 يوليو 1962.

ومن المقرر أن يعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل المران لشرح بعض الجوانب الفنية التي سيتم تطبيقها في التدريب.

وكان الفريق اكتفى بخوض تدريبات استشفائية في صالة الجيمانيزيوم مساء الأمس بعد الوصول إلى الجزائر.

جدير بالذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت الجزائر أمس الأربعاء استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة المرتقبة في ذهاب نهائي الكونفدرالية.



وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" - عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري.