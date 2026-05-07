الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي "نايل سبورت" و"الزمالك"

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، استثناء قناة «نايل سبورت» التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، من الضوابط المقررة لبث البرامج الرياضية، بمناسبة إذاعة نهائي الكأس السعودي «كأس خادم الحرمين الشريفين»، المقرر إقامته يوم الجمعة 8 مايو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وما يعقبه من مراسم تتويج البطل.

قناة الزمالك

كما قرر المجلس استثناء قناة «الزمالك» من الضوابط المقررة لبث البرامج الرياضية، يومي 9 و16 مايو الجاري، وذلك بمناسبة إقامة مباراتي «نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية» بين فريقي الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، في تمام الساعة العاشرة مساءً والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على الترتيب، وذلك لتغطية أحداث المباراتين واحتمالية امتداد المباراة الثانية إلى ركلات الترجيح، فضلًا عن مراسم تتويج الفريق الفائز بالبطولة.

القنوات الرياضية

وأكد المجلس أن هذه القرارات تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع القنوات الرياضية، مشيرًا إلى أنه تلقى طلبات للحصول على استثناء خاص من الضوابط المقررة لبث البرامج الرياضية، وتمت دراستها في ضوء الضوابط والمعايير المنظمة، والموافقة عليها نظرًا لأهمية الحدثين الرياضيين وجماهيريتهما الكبيرة.