ادعوا له بالرحمة.. وفاة والد محمد شحاتة لاعب نادي الزمالك

توفي صباح اليوم الخميس والد محمد شحاتة لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المتواجد حاليا في الجزائر رفقة بعثة القلعة البيضاء لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

وتلقي محمد شحاتة لاعب الزمالك خبر وفاة والده في معسكر القلعة البيضاء بالجزائر.

وخيم الحزن بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعد وصول خبر وفاة والد محمد شحاتة.

وقام الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك واللاعبين بمواساة زميلهم محمد شحاتة لوفاة والده.

ويخوض فريق الزمالك تدريبه في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي باستاد نيلسون مانديلا في الجزائر، استعدادًا للقاء اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد ستاد 5 يوليو.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري والقناة الأولي الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.