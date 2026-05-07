أشرف قاسم: مواجهة سيراميكا كليوباترا أصعب اختبارات الزمالك

أكد أشرف قاسم، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن مباراة الزمالك المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا ستكون في غاية الصعوبة، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض سيواجه أحد أقوى فرق الدوري هذا الموسم.

وقال قاسم، خلال استضافته في برنامج يا مساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن اللاعب خوان بيزيرا يعد من أخطر عناصر الزمالك، مؤكدًا أن نزوله خلال مباراة سموحة صنع الفارق بشكل واضح.

وأوضح أن المدير الفني معتمد جمال كان مجبرًا على الدفع باللاعب في ظل تعادل النتيجة واحتياج الفريق لتحقيق الفوز، مضيفًا أن لاعبي سموحة ظهر عليهم الحذر الشديد من بيزيرا بسبب سرعته وخطورته أمام المرمى.

واختتم قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن قرار الجهاز الفني بالدفع باللاعب في هذا التوقيت كان القرار الصحيح، خاصة في ظل تأثيره المباشر على مجريات اللقاء.