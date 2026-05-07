188 ألف دولار.. تفاصيل عقوبة الفيفا على الزمالك بسبب فيريرا

أكد الإعلامي خالد الغندور أن نادي الزمالك تلقى عقوبة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وهي العقوبة رقم 16 التي تُفرض على النادي خلال الفترة الأخيرة، وجاءت على خلفية أزمة المدير الفني البرتغالي السابق يانيك فيريرا.

وأوضح الغندور أن قيمة العقوبة المالية الصادرة لصالح فيريرا تبلغ 188 ألف دولار فقط، نافيًا تمامًا ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وصول المبلغ إلى 400 ألف أو حتى 450 ألف دولار، مؤكدًا أن الأرقام المتداولة غير دقيقة ولا تستند إلى مصادر رسمية.

وأشار إلى أن الحكم الجديد يُلزم نادي الزمالك بسداد المبلغ المستحق للمدرب السابق، وذلك في إطار القضايا المتراكمة على النادي لدى “فيفا”. وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من النزاعات المالية بين الزمالك وعدد من المدربين واللاعبين السابقين.

كما شدد على أن النادي لا يزال يعمل على تسوية بعض الملفات القانونية، إلا أن استمرار صدور أحكام جديدة يعقد الموقف المالي ويزيد من الضغوط المفروضة عليه خلال الفترة الحالية.

واختتم الغندور تصريحاته بالإشارة إلى احتمال ظهور قضايا إضافية خلال الأيام المقبلة، قد تخص الجهاز المعاون للمدرب السابق، وهو ما يعني أن الملف لم يُغلق بشكل نهائي بعد، وقد يشهد تطورات جديدة تزيد من التزامات النادي المالية أمام “فيفا”.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه الزمالك إلى حل أزماته المالية المتراكمة، وتجنب مزيد من العقوبات التي قد تؤثر على استقراره الإداري والفني خلال الموسم المقبل