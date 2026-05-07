رئيس سموحة ينفي شائعات المكافآت الخاصة قبل مباراة الزمالك

أعرب الدكتور محمد بلال، رئيس نادي سموحة، عن رضاه عن نتائج الفريق خلال الموسم الجاري، مؤكدًا أنها جاءت مقبولة إلى حد كبير بالنسبة لمجلس الإدارة.

وأوضح بلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن الإدارة حرصت قبل انطلاق الموسم على عقد جلسة مع المدير الفني أحمد عبد العزيز، بهدف الحفاظ على استقرار الفريق، موضحًا أن النادي رفض التعاقد مع أي لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير، في إطار هذه الاستراتيجية.

ونفي بلال ما تم تداوله قبل مباراة الزمالك بشأن تخصيص مكافآت خاصة للاعبين فى حالة الفوز، قائلاً" لائحة الفريق لم تشهد أي تعديل منذ بداية الموسم وكل ما قيل شائعات".

وواصل بلال، أنه تم تفعيل بند شراء الحارس أحمد ميهوب من بيراميدز، موضحًا أن تصرفه في مواجهة نادي الزمالك كان احترافيًا لخدمة فريقه.

وأكد بلال، أن فريقه تعرض لضغط كبير قبل مباراة الزمالك من جماهير الأهلي وايضا جماهير الزمالك، حيث طلبت منع اللاعبين من التحدث لوسائل الأعلام من أجل التركيز .

واختتم محمد بلال تصريحاته أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على قطاع الناشئين، من خلال الاستثمار في المواهب الشابة،مؤكداً النادي سيتعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة وتطوير منظومة قطاع الناشئين داخل النادي.