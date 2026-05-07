قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يعلن اعتراضه هدفا جويا مشبوها أطلق من جنوب لبنان
مفاجأة.. شبانة: الأهلي يفكر جدياً في عدم المشاركة بالكونفدرالية
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل
سخرت من زوجها.. ميلانيا ترامب تشعل موجة من الضحك داخل البيت الأبيض
فضل الصلاة في جوف الليل.. أسرار قيام الليل وأعظم الأوقات لاستجابة الدعاء
متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24
تنسيق الجامعات 2026.. رابط التقديم لجامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي الجديد
على متنها 20 رافال.. حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديجول» تتجه إلى البحر الأحمر
ليلة الحسم.. موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال
موندومو: أزمة مستحقاتي مع الزمالك انتهت وأتمنى تتويجه بالدوري والكونفدرالية
لرفضها الزواج منه.. سقوط عاطل هدد ربة منزل وأرسل صورا خاصة بها لزوجها
تصعيد محتمل.. ترامب يلوّح بالخيار العسكري مع اقتراب نهاية مهلة الاتفاق مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شادي محمد: الأهلي سيعود ويسيطر على البطولات.. وسيراميكا كليوباترا قادر على هزيمة الزمالك

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

أكد شادي محمد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفريق يجب أن يركز على تحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام المصري دون الالتفات إلى نتائج المنافسين.

الاهلي

وقال شادي محمد في تصريحاته خلال برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»: «الأهلي لازم يلعب على الفوز الأول أمام سموحة، ولا يهتم بنتائج المنافسين ».

وتابع: « يجب على الجهاز الفني واللاعبين التركيز على ذلك. وعندي إحساس أن هناك نتائج عكسية قادمة، لأن سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك ليس لديه ما يبكي عليه، وعندي إحساس بأنه سيفوز على الزمالك».

وأضاف: «الكرة يمكن أن يحدث فيها كل شيء، وكل المباريات أصبحت صعبة، والدوري هذا الموسم لا أحد يعرف من سيفوز به. الأهلي تأخر في الدوري المصري رغم أنه يضم أفضل اللاعبين، وهناك دعم كبير من الجماهير. بيان الأهلي كان واضحاً بأن هناك أخطاء وسيتم علاجها، والبداية الحقيقية للإصلاح هي الاعتراف بالخطأ. والبعض يقول إن الأهلي يصدر بياناً كل ربع ساعة.. طيب أنت مالك؟ خليك في نفسك».

وتابع شادي محمد: «تعديل الأخطاء في الأهلي يكون سريعاً، والأهلي سيعود ويسيطر على البطولات لسنوات قادمة، والتاريخ يؤكد ذلك. وعاجبني الإصلاحات التي يقوم بها ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ، ووجود اهتمام بكل التفاصيل».

وعن هجوم البعض على محمود الخطيب قال: «لازم نحافظ على رموزنا، ولما تضرب الكبير والرمز مش هيكون ليك كبير. أنصح الجماهير: اوعى تنساق أو تضرب الكبير مهما كان. البعض يقول كلاماً عيباً عن محمود الخطيب، وكانوا لا يجرؤون على قول هذا الكلام من قبل لما كانت لهم مصالح في النادي. أنا اختلفت كثيراً مع محمود الخطيب، لكنه عندما فكر في شيء يفيد النادي رجعني إلى النادي مرة أخرى. ولما رأيت ابنة الكابتن الخطيب تدعم والدها والناس تهاجمها، تساءلت: أحنا متعلمناش ده؟ وليه السوشيال ميديا وصلت بنا إلى كده؟».

الاهلي الزمالك سيراميكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادة اسعار باقات الانترنت وكروت الشحن

زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

سؤال يثير الجدل

مضاد أبي..سؤال يثير الجدل بإمتحان متداول لـ3 ابتدائي|والأهالي يسخرون: الإجابة أمي طبعا

ترشيحاتنا

الاهلي

شادي محمد: الأهلي سيعود ويسيطر على البطولات.. وسيراميكا كليوباترا قادر على هزيمة الزمالك

محمد صلاح

تنسيق بين اتحاد الكرة وليفربول بشأن برنامج محمد صلاح التأهيلي

ماتا ماجاسا

زد يتحرك لتجديد عقد ماتا ماجاسا بعد نهائي كأس مصر

بالصور

لاستعادة الصوت والإثارة.. فورمولا 1 تعلن عن عودة محركات V8 أخيرا

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

مش كل حاجة تتحكي.. نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد