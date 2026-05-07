زد يتحرك لتجديد عقد ماتا ماجاسا بعد نهائي كأس مصر

أكد الإعلامي خالد الغندور أن نادي زد إف سي يخطط لحسم ملف تجديد عقد اللاعب الموريتاني ماتا ماجاسا عقب انتهاء منافسات نهائي كأس مصر، في ظل الاهتمام المتزايد بالحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور، خلال تصريحات عبر برنامج “ستاد المحور”، أن ماجاسا تلقى عدة عروض في الفترة الأخيرة، بعدما قدم مستويات مميزة مع فريق زد خلال الموسم الحالي، الأمر الذي جعله محل اهتمام من أكثر من نادٍ يسعى لضمه.

وأشار إلى أن اللاعب أصبح من أبرز العناصر داخل الفريق بفضل الأداء القوي والثابت الذي ظهر به في مختلف المباريات، ما ساهم في ارتفاع أسهمه داخل سوق الانتقالات.

وأضاف الغندور أن عقد ماتا ماجاسا مع نادي زد ينتهي في صيف عام 2027، وهو ما يمنح اللاعب أحقية التوقيع لأي نادٍ آخر بداية من شهر يناير المقبل، حال عدم التوصل لاتفاق جديد مع إدارة النادي.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة زد لتأمين بقاء اللاعب لفترة أطول، خاصة مع تزايد الاهتمام به من جانب أندية أخرى داخل وخارج مصر.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة زد لديها رغبة قوية في تجديد عقد ماجاسا خلال الفترة الحالية، ليس فقط للحفاظ على خدماته الفنية، ولكن أيضًا لضمان تحقيق استفادة مادية كبيرة في حال رحيله مستقبلًا.

ومن المنتظر أن تعقد إدارة النادي جلسة رسمية مع اللاعب عقب نهائي كأس مصر من أجل مناقشة تفاصيل التجديد والوصول إلى اتفاق نهائي يحسم الملف بشكل رسمي.