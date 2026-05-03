الدوري المصري.. الجونة يتفوق على زد 2-1 في الشوط الأول

تفوق الجونة على زد بهدفين مقابل هدف، فى الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد المقاولون العرب في الجولة الـ29، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح الجونة التهديف في الدقيقة 30، بعد تسديدة من أحمد جمال من يمين منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى.

وأضاف الجونة الهدف الثاني في الدقيقة 33، بعد ركلة حرة للجونة على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين نفذها خالد صديق بعرضية قوية مرت من الجميع ومرت إلى يمين المرمى.

وقلص زد الفارق في الدقيقة 45+2، بعد تسديدة على الطاير من محمود صابر من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: عبدالله بكري، أحمد طارق، محمد ربيعة، طارق علاء

الوسط: ماتا ماجاسا، أحمد كباكا، محمود صابر، عبدالرحمن البانوبي

الهجوم: مصطفى سعد ميسي، شادي حسين

وجاء تشكيل الجونة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: خالد صديق، أحمد عبدالرسول، صابر الشيمي، عبدالجواد تعلب

الوسط: محمد محمود، نور السيد، عمر الجزار

الهجوم: أحمد جمال، مروان محسن، محمد عماد



