تراجع جديد.. سعر الدولار الآن في البنوك

ارتفعت عمليات البحث عن سعر الدولار الآن ، بعد انخفاضه اليوم الأحد، حيثث شهدت أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم الاحد 3-5-2026، تراجع محدود في جميع البنوك العاملة في مصر.

وتصدرت البنوك العربية والخاصة قائمة أعلى مستويات سعر الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع، حيث حافظت بنوك الكويت الوطني (NBK)، وأبوظبي الإسلامي (ADIB)، والأهلي الكويتي (ABK) على مستويات سعرية مرتفعة نسبياً مقارنة ببقية القطاع المصرفي، مسجلة 53.59 جنيه للشراء و 53.69 جنيه للبيع.



وفي المقابل، سجلت بنوك الحكومة والقطاع الخاص الكبرى تراجعاً واضحاً في سعر الدولار، حيث جاء بنك تنمية الصادرات (EBank) كأقل سعر شراء عند مستوى 53.48 جنيه. كما شهدت البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك مصر (BM) والمصرف المتحد تراجعاً لتصل إلى مستوى 53.49 جنيه للشراء و 53.59 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري



- 53.55 جنيه للشراء.

- 53.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



- 53.48 جنيه للشراء.

- 53.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



- 53.49 جنيه للشراء.

- 53.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية



- 53.47 جنيه للشراء.

- 53.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"



- 53.47 جنيه للشراء.

- 53.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة



- 53.47 جنيه للشراء.

- 53.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرى الخليجى



- ،53.47 جنيه للشراء.

- 53.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان



- 53.47 جنيه للشراء.

- 53.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل سعر الدولار 53.59 جنيه للشراء و53.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)

بلغ سعر الدولار 53.59 جنيه للشراء و 53.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل سعر الدولار 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست (NXT)

تراجع سعر الدولار ليسجل 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع.