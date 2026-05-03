تراجع الان في البنوك.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

شهدت أسعار الدولار اليوم الاحد ختام تعاملات اليوم الاحد 3-5-2026، تراجع محدود في جميع البنوك العاملة في مصر.

انخفاض أسعار الدولار

وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 15 قرشا تقريبا، وذلك بعد ان شهد ارتفاعات متتاليه على مدار الأيام الماضية.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 53.49 جنيه للشراء و 53.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 53.49 جنيه للشراء و 53.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 53.50 جنيه للشراء و 53.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.47 جنيه للشراء و 53.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 53.47 جنيه للشراء و 53.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 53.47 جنيه للشراء و 53.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 53.47 جنيه للشراء و 53.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في كريدي أجريكول 53.47 جنيه للشراء و 53.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 53.47 جنيه للشراء و 53.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 53.47 جنيه للشراء و 53.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 53.46 جنيه للشراء و 53.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 53.45 جنيه للشراء و 53.55 جنيه للبيع.