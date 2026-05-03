وزارة الثقافة تشهد انطلاق الدورة الرابعة للملتقى الدولي بمشاركة 200 فنانة

تشهد القاهرة انطلاق الدورة الرابعة لملتقى فني دولي تحت شعار التمكين بالفن، بمشاركة أكثر من 200 فنانة يمثلن أكثر من 30 دولة.

وذلك خلال الفترة من 2 إلى 5 مايو 2026 بالمتحف المصري الكبير، في فعالية تسلط الضوء على دور الإبداع النسائي في دعم الحوار الثقافي وتعزيز التبادل الفني بين الشعوب.

يقام الملتقى برعاية وزارات الثقافة والتضامن الاجتماعي والسياحة والآثار، إلى جانب المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة عدد من المؤسسات الدولية والسفارات، في إطار دعم الفنون بوصفها أداة للتواصل المجتمعي وتمكين المرأة.

تشهد الدورة الحالية احتفاءً بالمئوية للفنانة الراحلة جاذبية سري، كما تتضمن برنامجًا يمتد لأربعة أيام يشمل معارض دولية، وورش عمل، وجلسات نقاشية، وتجارب فنية تدمج الوسائط الرقمية والتقنيات الحديثة في العرض، بما يعكس تطور أدوات التعبير البصري.

وتؤكد الفعاليات تنامي الحضور الدولي للملتقى، مع انضمام دول جديدة للمشاركة هذا العام، في مؤشر على اتساع نطاقه الثقافي.

ويستضيف المتحف المصري الكبير الحدث للعام الثاني، في إطار دعم المبادرات الفنية ذات البعد المجتمعي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للفعاليات الثقافية الدولية.