أحمد ناجي يساند حسن شحاتة: حقك على راسنا يا كابتن

دافع أحمد ناجي، المشرف على حراس مرمى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر وأسطورة نادي الزمالك، بعد الهجوم الذي تعرض له مؤخرًا.

ونشر احمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر السابق صورة له رفقة حسن شحاتة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": «حقك على راسنا يا كابتن حسن.. المعلم والقدوة».

كان حسن شحاتة قال خلال حواره التلفزيوني على قناة النهار مع الإعلامي أحمد حسام ميدو: «بيزيرا بيضحك علينا لأنه عمرى ما شوفت لاعب بيعيط وهو فى وقت من الأوقات ظهر وهو بيعيط».

وتابع: «بيزيرا لاعب كويس لكن انت مش محتاج انك تعيط عشان تجذب الجماهير ليك أو عشان يقولوا عليك لاعب كويس»، موضحًا: «بيزيرا لاعب كويس وبيلعب بشكل كويس جدا لكن عدم وجود لعيبة مميزة فى المركز ده خلاه يظهر بشكل أكبر».



تصدر حسن شحاتة المدير الفني الأسطوري السابق لمنتخب مصر، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن لاعب الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا.

