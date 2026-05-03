الخطيب يزور عبدالله عربي ‏مشجع الأهلي بعد تعرضه لحادث.. شاهد

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم على زيارة «عبدالله عربي»، ‏مشجع الأهلي الذي تعرض لحادث أثناء توجهه إلى استاد القاهرة؛ ‏لحضور مباراة القمة الأخيرة واطمأن على حالته الصحية.

وأكد الخطيب على تقديم كامل ‏دعم النادي الأهلي لأسرة عبدالله عربي؛ حتى يتعافى بإذن الله.‏

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه إنبي، يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي ضد إنبي عبر شبكة أون سبورت، التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء بشكل مباشر.

وتقام مباراة الأهلي وإنبي في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي.