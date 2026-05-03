الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد رحيل أمير الغناء العربي.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة هاني شاكر

أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر
إسراء عبدالمطلب

في لحظة حزينة هزّت الوسط الفني العربي، رحل عن عالمنا أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، أحد أبرز رموز الغناء في مصر والعالم العربي، بعد رحلة طويلة مع المرض انتهت داخل أحد المستشفيات في باريس، حيث كان يخضع للعلاج منذ فترة إثر تدهور حالته الصحية. 

وقد شكّل خبر وفاته صدمة كبيرة لجمهوره ومحبيه، الذين ارتبطوا بصوته ومسيرته الممتدة لعقود.

اللحظات الأخيرة

بدأت الأزمة الصحية للفنان هاني شاكر خلال الأشهر الماضية، بعد معاناته من مشاكل حادة في القولون، تطورت لاحقًا إلى نزيف شديد استدعى تدخلاً طبيًا عاجلًا داخل أحد المستشفيات في مصر، حيث تم نقل كميات كبيرة من الدم له قبل إيقاف النزيف باستخدام تقنيات الأشعة التداخلية.

ومع استمرار تدهور حالته، خضع الفنان لعملية جراحية كبرى تم خلالها استئصال كامل للقولون، إلا أن العملية لم تكن نهاية الأزمة، إذ أعقبها عدد من المضاعفات الصحية المعقدة التي أثرت بشكل كبير على استقرار حالته العامة.

تطورات الأزمة داخل المستشفى

شهدت الحالة الصحية للفنان خلال فترة وجوده في العناية المركزة تدهورًا مفاجئًا، وصل في إحدى المراحل إلى توقف عضلة القلب لمدة تقارب 6 دقائق، قبل أن يتم إنعاشه عبر محاولات طبية مكثفة تضمنت عدة دورات إنعاش قلبي رئوي.

واستمرت رحلة العلاج داخل العناية المركزة قرابة 20 يومًا، عانى خلالها من ضعف شديد في العضلات وتراجع عام في الوظائف الحيوية، ما دفع الفريق الطبي إلى اتخاذ قرار بنقله إلى فرنسا لاستكمال العلاج وإعادة التأهيل في بيئة طبية أكثر تخصصًا.

محاولات الطمأنة قبل الرحيل

خلال الفترة التي سبقت الوفاة، خرجت الفنانة نادية مصطفى، المتحدثة باسم نقابة المهن الموسيقية، لتؤكد أن الحالة الصحية كانت تحت متابعة دقيقة، مشددة على أن ما يتم تداوله من شائعات لا يعكس الواقع الكامل للحالة، في محاولة لطمأنة الجمهور.

لحظة الرحيل

أُعلن عن وفاة الفنان هاني شاكر داخل المستشفى في باريس، بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية، لينتهي بذلك صراع طويل مع المرض.

وقد أعلن نجله شريف الخبر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، بكلمات مؤثرة نعى فيها والده، واصفًا إياه بأنه الأب والصديق والسند، ومؤكدًا أن رحيله يمثل فقدانًا كبيرًا ليس للعائلة فقط، بل للوسط الفني العربي بأكمله.

وبرحيل هاني شاكر، يفقد المشهد الغنائي العربي واحدًا من أبرز أصواته التي شكلت وجدان أجيال كاملة. 

ورغم غيابه، ستبقى أعماله ومسيرته الفنية حاضرة في ذاكرة الجمهور، شاهدة على رحلة فنية وإنسانية امتدت لعقود من الإبداع والعطاء.

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

