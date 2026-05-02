البتلو بـ495 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم السبت 2 مايو 2026 في الأسواق

تشهد محلات الجزارة والمنافذ، إقبالا على شراء اللحوم بمختلف أنواعها وأشكالها، سواء البلدية أو المستوردة، كما شهدت منافذ وزارتي التموين والزراعة إقبالًا على شراء اللحوم التي تُباع بأسعار مدعمة، والتي وفرتها وزارتي التموين والزراعة لرفع الأعباء عن محدودي الدخل، كذلك مزارع تربية المواشي استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم الطازجة اليوم في الأسواق

حافظت اللحوم البلدية على مستوياتها السعرية دون تغييرات كبيرة، مع وجود فروق بين المناطق وفق جودة المعروض ونوع الذبيحة، إلى جانب اختلاف تكاليف النقل والتوزيع داخل المحافظة، وتشهد بعض الأنواع تفضيلات المستهلكين دون أخري وذلك حسب الذوق والمذاق.

ـ سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز الكبير نحو 381 جنيهًا.

ـ فيما وصل سعر اللحم الكندوز إلى 448 جنيهًا.

ـ بلغ سعر اللحوم البتلو نحو 495 جنيهًا.

ـ ويتراوح سعر الكبدة البلدي من 350 إلى 400 جنيه.

ـ أما سعر كيلو اللحم الجملي فيتراوح من 350 إلى 370 جنيها.

ـ وبلغ سعر الكيلو المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيها.

ـ سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيها.

ـ وصل سعر كيلو اللحوم الضأن إلى 477 جنيهًا.

أسعار اللحوم المفرومة اليوم

سجلتِ اللحوم المفرومة الأسعار التالية:

ـ برجر بسعر 300 جنيه.

ـ كفتة حاتي بسعر 320 جنيها.

ـ كفتة أرز بسعر 280 جنيها.

ـ سجق بلدي بسعر 320 جنيها.

ـ مفروم دسم يصل إلى 330 جنيها.

ـ مفروم أحمر بسعر 355 جنيهًا.

ـ حواوشي جاهز بسعر 300 جنيه.

ـ طرب محشي بسعر 390 جنيها.

أسعار اللحوم في منافذ لحوم وطنية

ـ وصل سعر الكيلو من اللحم البقري إلى 280 جنيها

ـ فيما سجل سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

ـ أما عن سعر الموزة فوصل إلى 295 جنيهًا.

ـ بلغ سعر عِرق الفلتو نحو 350 جنيها.

ـ بينما وصل سعر البفتيك والاستيك إلى 325 جنيهًا.

ـ كما تراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 جنيه و350 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

ـ وصل سعر اللحوم كندوز إلى 350 جنيها.

ـ بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

ـ وصل سعر اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

ـ فيما سجل سعر الكبدة نحو 250 جنيها للكيلو.

ـ بلغ سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيها.