الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك وتراجع الدواجن في تعاملات اليوم بالأسواق

تفاوت في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك اليوم
رانيا أيمن

سجلت أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم تبايناً ملحوظاً في الأسعار؛ حيث استمرت اللحوم الحمراء في مسارها التصاعدي، بينما كان هناك هدوء في أسعار الدواجن بل وتراجعت بعض الأصناف، في حين شهد قطاع الأسماك قفزات سعرية كبيرة في بعض الأصناف الفاخرة.

اللحوم والدواجن

وسجلت اللحوم الطازجة ارتفاعاً جديداً اليوم قدره 3.79 جنيه، ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 434.29 جنيه، وسط تفاوت في المحافظات تراوح ما بين 369.8 جنيه و461.26 جنيه. 

وفي المقابل، تراجعت أسعار الدواجن الطازجة بنحو 2.12 جنيه للكيلو، ليبلغ متوسط سعرها 107.9 جنيه.

سوق الأسماك والمأكولات البحرية

ووفقاً لآخر تحديث للاأسعار حسب بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء، فقد أظهرت بيانات الأسواق اليوم ارتفاعاً في أسعار معظم أنواع الأسماك، حيث زاد سعر كيلو السمك (المتوسط) بنحو 4.12 جنيه ليصل إلى 155.98 جنيه. 

كما ارتفع سعر البلطي الأسواني إلى 98.27 جنيه، وزاد سعر فيليه البلطي بشكل كبير بنحو 35.62 جنيه ليصل إلى 207 جنيهات للكيلو.

وشهدت الأصناف البحرية قفزات متباينة، حيث ارتفع سعر الجمبري الجامبو بنحو 65.87 جنيه ليصل إلى 665.13 جنيه للكيلو، بينما زاد سعر الجمبري الممتاز بنحو 102.02 جنيه ليبلغ 547.8 جنيه. 

كما سجلت الكابوريا زيادة قدرها 33.46 جنيه ليصل الكيلو إلى 185.36 جنيه، وارتفع السبيط بنحو 84.08 جنيه ليبلغ متوسط سعره 444.41 جنيه.

وفيما يخص الأنواع الأخرى، سجلت سمك الثعابين الارتفاع الأكبر اليوم بزيادة قدرها 152.41 جنيه ليصل الكيلو إلى 478 جنيهاً، بينما ارتفع القاروص بنحو 11.37 جنيه ليبلغ 273.87 جنيه.

على الجانب الآخر، تراجعت أسعار بعض الأصناف، حيث انخفض الماكريل المجمد بنحو 27.64 جنيه ليصل إلى 138.36 جنيه، وتراجع سعر الوقار بمقدار 5.98 جنيه ليبلغ 290.58 جنيه، كما سجل السردين المجمد انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 116.28 جنيه للكيلو. واستقر سعر البلطي الممتاز عند 94.08 جنيه بتراجع قدره 6.16 جنيه عن الأسعار السابقة.

