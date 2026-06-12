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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة تتحدث عن مشكلات كأس العالم 2026 من الثعابين إلى العواصف وتأشيرات إيران

بسمة وهبة
بسمة وهبة
محمد البدوي

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة تبدو حافلة بالأحداث والتفاصيل المثيرة حتى قبل انطلاق منافساتها بشكل رسمي، مؤكدة أن المونديال يشهد العديد من الوقائع التي تفرض نفسها على الساحة الرياضية.

أزمة مباريات كأس العالم

وأضافت خلال تقديمها الاستوديو التحليلي الخاص بالمونديال في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور: "مونديال أمريكا الحقيقة فيه تفاصيل كتيرة ومشاكل وحكايات كتيرة"، مشيرة إلى أن منتخب سويسرا اشتكى من وجود ثعابين في مقر إقامته، وقالت مستنكرة الأمر: "منتخب سويسرا بيشتكي من وجود ثعابين في مكان إقامته.. مقر إقامته فيه ثعابين! آه، ثعابين".

مشاركة المنتخب الإيراني

وتطرقت بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، إلى أزمة أخرى وصفتها بأنها "كارثة"، تتعلق بمشاركة المنتخب الإيراني، موضحة أن الفريق يواجه مشكلات في الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم

وقالت: "منتخب إيران عنده مشاكل إنه أصلاً يحصل على تأشيرة أمريكا، ما دي برضه كارثة"، متسائلة: "إزاي فريق رايح يلعب في كأس العالم وما يقدرش يحصل على تأشيرة أمريكا؟"، معتبرة أن هذه القضية تطرح علامات استفهام وتتطلب دوراً أكبر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وخلال الحلقة، رحبت وهبة بضيوف الاستوديو التحليلي من نجوم الكرة المصرية، مؤكدة سعادتها بوجودهم، حيث استضافت الكابتن مصطفى يونس والكابتن طارق العشري والكابتن هاني رمزي والكابتن تامر عبد الحميد، قائلة: "أهلاً بيكم منورني جداً جداً في الاستوديو". كما عادت للتأكيد على أن الوقائع المتتالية المرتبطة بالبطولة، من أزمة الثعابين إلى أزمة التأشيرات، تجعل من النسخة الحالية "مونديال حكايات وروايات" على حد وصفها.

وأضافت الإعلامية أن هناك توقعات بقدوم عاصفة قد يكون لها تأثير على سير المباريات، مشيرة إلى أهمية توضيح الإجراءات المتبعة في مثل هذه الظروف الجوية. وقالت إن البروتوكول المتبع يقضي بإيقاف المباراة عند اقتراب العاصفة ثم استئنافها بعد انتهاء الظروف الجوية، متسائلة عن مدى تأثير ذلك على اللاعبين والأجواء الفنية للمباريات.

استاد مكسيكو سيتي

كما استعرضت بسمة وهبة أجندة البطولة، موضحة أن افتتاح كأس العالم 2026 سيكون بمواجهة بين المكسيك وجنوب أفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد مكسيكو سيتي.

مباراة منتخب مصر المقبلة

وأعربت عن حماسها لمباراة منتخب مصر المقبلة: "ويوم الاتنين بقى حاجونا.. حاجونا.. ماتشنا.. ماتشنا"، مضيفة: "حبايبي بموت فيكم يا صعايدة والله العظيم وأنا صعيدية"، قبل أن تؤكد أن المنتخب المصري سيواجه منتخب بلجيكا يوم الاثنين المقبل في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "لومن فيلد" في الولايات المتحدة، في واحدة من المواجهات المنتظرة للجماهير المصرية.

بسمة وهبة كأس العالم بطولة كأس العالم كأس العالم 2026 المونديال منتخب سويسرا مشاركة المنتخب الإيراني

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