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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة: العمل الشريف لا ينتقص من قيمة الإنسان

بسمة وهبة
بسمة وهبة
محمد البدوي

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ السبب الرئيسي وراء غضبها من الفيديو المتداول بشأن مشجعات كأس العالم يعود إلى الطريقة التي جرى بها تقديم صورة المرأة المصرية، موضحة أن صانع الفيديو اختار فتيات من دول مختلفة يتمتعن بمظهر جذاب وملابس لافتة للنظر، ثم قدم كل واحدة منهن باعتبارها نموذجاً للمرأة في بلدها.

جمال لافت وإطلالات ملفتة

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن الشخص الذي أعد الفيديو اختار صوراً لفتيات من دول مشاركة في كأس العالم مثل البرازيل وأمريكا والمكسيك وغيرها، وحرص على انتقاء نماذج تتمتع بجمال لافت وإطلالات ملفتة، قبل أن ينتقل إلى النموذج الذي قدمه باعتباره ممثلاً للمرأة المصرية.

محبة واسعة بين الجمهور

وأكدت بسمة وهبة أن أكثر ما أزعجها هو وضع صورة الفنانة الراحلة فاطمة كشري في هذا السياق، مشيرة إلى أنها فنانة صاحبة قلب أبيض وروح مرحة، وتحظى بمحبة واسعة بين الجمهور المصري، مؤكدة أن لقب "كشري" لا يمثل أي إساءة لها على الإطلاق.

إعداد وبيع الكشري

وشددت وهبة على أن فاطمة كشري كانت نموذجاً للمرأة المصرية المكافحة، حيث عملت في إعداد وبيع الكشري لكسب قوت يومها، قائلة: "هي كانت بتشتغل وتعمل كشري وبتبيعه"، مؤكدة أن العمل الشريف مصدر فخر وليس موضع سخرية، وأن الراحلة كانت "ست كادحة، ست جدعة، ست مصرية محتاجة فلوس فبتعمل حاجة وتاخد فلوسها.. بتشتغل مش قاعدة في البيت".
 

بسمة وهبة المرأة المصرية صورة المرأة المصرية كأس العالم مشجعات كأس العالم فاطمة كشري

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