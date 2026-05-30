بلقطات مؤثرة.. بسمة وهبة تحتفل بتخرج ابنتها خديجة في سويسرا

في أجواء مفعمة بالفرح والفخر، احتفلت الإعلامية بسمة وهبة بتخرج ابنتها "خديجة" في إحدى المدارس في سويسرا، وسط لحظات إنسانية مؤثرة وثّقتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، لتشارك جمهورها واحدة من أهم محطات حياتها الأسرية التي جمعت بين النجاح والوفاء بالوعد.

لحظات الاحتفال في سويسرا

شهد حفل التخرج أجواء مبهجة جمعت الأسرة بالكامل، حيث حرص زوجها علاء عابد، إلى جانب نجليها عبد الرحمن وعبد العزيز، على التواجد ومشاركة "خديجة" فرحتها بهذا الإنجاز الدراسي.

وأظهر مقطع الفيديو لحظات مليئة بالمشاعر، بدت خلالها علامات التأثر على بسمة وهبة وهي ترى ابنتها تجني ثمار سنوات من الاجتهاد والتفوق.

"وعدتيني ووفيتي الوعد".. رسالة بسمة وهبة

وأرفقت الإعلامية الفيديو برسالة مؤثرة عبرت فيها عن فخرها الكبير بابنتها، مؤكدة أنها أوفت بوعد قديم بينهما يتعلق بتحقيق التفوق الدراسي.

وقالت بسمة وهبة في تعليقها: "الله يوفقك يا قرة عيني، وعدتيني بدرجاتك العالية ووفيتي الوعد، والله يحفظك ويوفقك يا حياة قلبي إنتي".

تفاعل واسع على مواقع التواصل

لاقى منشور بسمة وهبة تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث انهالت التعليقات المهنئة والمباركة من المتابعين، الذين أشادوا بمشاعر الأمومة الصادقة التي ظهرت في الفيديو.

كما حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على تقديم التهاني، متمنين لابنة الإعلامية دوام النجاح والتفوق في مراحلها المقبلة.

جاء الاحتفال ليعكس جانبًا إنسانيًا دافئًا من حياة بسمة وهبة، حيث امتزجت مشاعر الفخر بالأمومة في لحظة مؤثرة، اعتبرها المتابعون من أكثر اللحظات صدقًا ودفئًا على مواقع التواصل الاجتماعي.