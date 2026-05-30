حزب الله يستهدف منطقة عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان بإطلاق طائرة مسيرة

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن طائرة مسيرة تابعة لحزب الله استهدفت منطقة عسكرية قرب بلدة شوميرا الحدودية، قبل قليل، بينما تم اعتراض طائرة مسيرة أخرى.

ودقت صفارات الإنذار في شوميرا والبلدات المجاورة في الجليل الغربي خلال الحادث، بحسب ما أفادت به صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

كما أطلقت طائرة مسيرة أخرى يُعتقد أنها تابعة لحزب الله صفارات الإنذار في منطقة الجليل، وأكد الجيش الإسرائيلي أن "الهدف الجوي المشبوه" لم يعبر الحدود، وعدم وقوع إصابات في الهجمات.

وفي وقت سابق من اليوم، السبت، كشف حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، اليوم، عن نجاح عناصره في التصدي لطائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "هرمز 450 - زيك" في أجواء بلدة زوطر الشرقيّة بصاروخ أرض جو.

وقال حزب الله في بيان، إنه "دفاعًا عن ​لبنان​ وشعبه، وردا على خرق العدوّ الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واستباحته الأجواء اللبنانية، تصدى مجاهدو المقاومة الإسلاميّة فجر أمس الجمعة 29-05-2026 لمسيّرة إسرائيليّة من نوع "هرمز 450 - زيك" في أجواء بلدة زوطر الشرقيّة بصاروخ أرض جو".