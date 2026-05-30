وزير الدفاع الأمريكي: نسيطر على مضيق هرمز ونحاصر موانئ إيران

صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بأن دولًا عديدة تمارس ضغوطًا على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام، أو حتى في حال عدم التوصل إليه.

وفي رده على استفسار صحفي في سنغافورة، قال إن مضيق هرمز سيكون "مضيقًا مفتوحًا، مضيقًا مجانيًا يمكن للعالم أجمع استخدامه"، مضيفا أن "مستقبل الطاقة هو في الواقع مستقبل أمريكا".

وأكد هيجسيث أن الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية "محكم" وأنه "يمثل ضغطًا حقيقيًا على إيران".

وقال: "يريدون الادعاء بأنهم يسيطرون على المضيق، لكننا نحن من نسيطر عليه، وكل ما يجري خلف الكواليس يُظهر أننا نتحكم في هذا الأمر".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة تسنيم للأنباء نقلا عن مصادر إيرانية، بأن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما، وأن القيادة المركزية الأمريكية تنذر السفن الإيرانية بالتوقف وتمنع عبورها.

في السياق نفسه، قال مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلته الحصار وطرح مطالب مبالغ فيها.