شيخ الأزهر يعزي السفير السعودي في وفاة والده ويدعو له بالرحمة والمغفرة

تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى سعادة السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، في وفاة والده، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

وزير الأوقاف يعزي السفير السعودي لدى القاهرة في وفاة والده الكريم

كان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عزى بخالص العزاء والمواساة السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، في وفاة والده.

وتقدَّم الوزير بخالص التعازي وجميل المواساة إلى سعادة السفير وإلى أسرة الفقيد وذويه، فإنه يتضرع إلى الرحمن الرحيم أن يتغمَّد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يقبله في عليين، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.