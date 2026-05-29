في ثالث أيام العيد.. بيت الزكاة والصدقات ينتهي من ذبـ ح الأضاحي ويبدأ توزيع لحوم الصكوك

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الانتهاء من ذبـ ح الأضاحي في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن حملة «صك الأضحية» لعام 1447هـ - 2026م، تحت شعار «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًّا»؛ تمهيدًا لتوزيع لحوم تلك الأضاحي على الأُسَر الأَوْلى بالرعاية والأكثر احتياجًا في جميع المحافظات.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة، عن طريق إشراف أطباء بيطريين على مراحل الذ.بح والتجهيز والتعبئة، واستخدام سيارات مبردة لضمان الحفاظ على سلامة اللحوم وجودتها حتى وصولها إلى مستحقيها، إلى جانب تسليم نصيب المضحين في حقائب حرارية مخصَّصة للحفاظ على جودة اللحوم.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن توزيع لحوم الأضاحي بدأ بالفعل على مئات الآلاف من المستحقين في مختلف المحافظات، من لحوم الأبقار البلدية والخراف البرقي، متحملًا تكاليف الذبح والتغليف والنقل عن المضحين من داخل مصر وخارجها، الذين أوكلوا إلى «بيت الزكاة والصدقات» أداء شعيرة الأضحية؛ لضمان وصول اللحوم إلى الأُسَر الأولى بالرعاية، خاصة في القرى والنجوع والمناطق النائية والحدودية.