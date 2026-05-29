احذروا التخزين الخاطئ للحوم الأضاحي.. لماذا يتحول لون اللحم إلى الأخضر؟

حذرت الدكتورة سماح نوح رئيس الارشاد البيطري من بعض الأخطاء الشائعة في تخزين لحوم الأضاحي، والتي قد تؤدي إلى تغيّر لون اللحم أو الدهون إلى اللون الأخضر أو الداكن، مؤكدة أن السبب الرئيسي وراء ذلك غالبًا يكون سوء التخزين واستخدام خامات بلاستيكية غير مناسبة.



وأوضحت أن بعض الأطباق والأكياس البلاستيكية الملونة يتم تصنيعها من إعادة تدوير خامات رديئة، مثل زجاجات الزيت أو المخلفات البلاستيكية، وهي غير آمنة لحفظ البروتينات الحيوانية كاللحوم والفراخ والأسماك، خاصة عند استخدامها لفترات طويلة داخل الثلاجة أو الفريزر.



وأضافت أن اللون الأخضر الذي يظهر أحيانًا على اللحم ينتج عن أكسدة بروتين “الميوجلوبين” المسؤول عن اللون الطبيعي للحوم، وهو ما يحدث نتيجة تعرض اللحم للهواء أو تخزينه وهو ما زال ساخنًا أو يحتوي على ماء ودم.



وأكدت أن تغيّر اللون وحده لا يعني بالضرورة فساد اللحم، موضحة أنه يمكن التخلص من الجزء المتغير فقط إذا كانت رائحة اللحم طبيعية وملمسه غير لزج ولا توجد به إفرازات دموية، أما إذا صاحب تغيّر اللون رائحة كريهة أو لزوجة أو نزف دموي، فيجب التخلص من اللحم بالكامل.

نصائح التخزين



استخدام أكياس شفافة مخصصة لحفظ الطعام.

تفريغ الأكياس من الهواء جيدًا قبل التجميد.

تبريد اللحم تمامًا قبل التخزين.



عدم فتح الثلاجة بشكل متكرر في الأجواء الحارة.

ترك مسافات بين الأكياس لضمان توزيع البرودة.



كما شددت على أن الدهون هي أول جزء يتعرض للفساد، لذلك يفضل استخدام قطع اللحم الدهنية أولًا، مع التأكد من حفظها بطريقة صحية وآمنة.